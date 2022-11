Un uomo ha rapito il padre anziano e con problemi di salute dall'ospedale e ha chiesto alla madre il riscatto. Voleva i soldi per comprare droga.

Un uomo ha rapito il padre anziano dall’ospedale, a Ostia.

Ha chiesto il riscatto alla madre per ottenere i soldi che gli servivano a comprare la droga.

Rapisce il padre dall’ospedale e chiede il riscatto alla madre: “Dammi i soldi o non lo vedi più”

Un uomo ha rapito il padre anziano e con problemi di salute dall’ospedale, per ricattare la madre e ottenere un riscatto. Voleva i soldi per comprare la droga. Il fatto è accaduto la scorsa settimana a Ostia.

Il 59enne è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere. Si è scagliato contro gli agenti e contro la madre, che lo ha denunciato. Il padre, 87enne molto malato, è stato liberato ed è potuto tornare nella sua abitazione. Tutto è iniziato quando il figlio della coppia, con problemi di tossicodipendenza, che già in passato aveva maltrattato i genitori, è andato all’ospedale Grassi di Ostia per prendere il padre. L’87enne era ricoverato e pensava che il figlio fosse andato a prenderlo.

In realtà, il 59enne lo ha portato nel suo appartamento e poi è andato dalla madre per chiederle un riscatto.

La madre ha chiesto aiuto alla polizia

L’87enne è rimasto chiuso a casa del figlio per due giorni, senza avere la possibilità di uscire. La moglie ha chiesto aiuto alla polizia, chiedendo di intervenire. Non era la prima volta che l’uomo era violento con i genitori. La donna era arrivata anche a trasferirsi a casa di un’amica per paura che potesse farle del male.

I poliziotti lo hanno trovato vicino al suo appartamento, ma lui si è scagliato contro di loro e cointro la madre che lo aveva denunciato.