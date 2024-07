Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, Raul Dumitras ha candidamente ammesso che guadagna “sei stipendi” al mese. La domanda sorge spontanea: che lavoro fa per incassare tanti soldi?

Raul di Temptation Island, che lavoro fa?

Durante la penultima puntata di Temptation Island, andata in onda mercoledì 24 luglio 2024, Raul Dumitras è stato uno dei protagonisti indiscussi. Il ragazzo ha ricevuto diversi video sulla fidanzata Martina De Ioannon e molte delle sue dichiarazioni non gli sono andate giù. In uno dei suoi sfoghi, il ragazzo è arrivato ad ammettere che guadagna “sei stipendi al mese“. Questa confessione ha acceso la curiosità dei telespettatori, che si sono subito chiesti che lavoro faccia per arrivare ad incassare tutti questi soldi.

Raul di Temptation Island è un imprenditore

Stando a quanto sostiene il sito Contra Ataque, Raul di Temptation Island è un imprenditore. Così come la fidanzata Martina, che lavora nel ristorante di famiglia frequentato da tanti Vip, guadagna molto bene. Secondo Alessandro Rosica, conosciuto su Instagram come Investigatore Social, Dumitras non guadagna tutti i soldi che ha dichiarato.

Alessandro Rosica svela il vero lavoro di Raul

Via Instagram, Rosica ha fatto sapere che Raul “lavora in un negozio di mobili sulla Nettunense, nel Lazio, e non guadagna sei stipendi ma uno stipendio medio normale“. La domanda che si pone Investigatore Social è una: farà qualche altra cosa per arrotondare? Al momento, non è dato saperlo.