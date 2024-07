Raul Dumitras ha attirato l’attenzione del grande pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island 2024 con la fidanzata Martina De Ioannon. Nelle ultime ore, però, il ragazzo è finito nel mirino dei fan per un altro motivo: la sua ex fidanzata è famosa.

Temptation Island: l’ex fidanzata di Raul è famosissima

Tra le coppie che hanno accettato di mettersi in gioco a Temptation Island 2024 ce n’è una che sta attirando parecchia attenzione. Stiamo parlando di quella formata da Raul Dumitras e Martina De Ioannon. I due stanno insieme da 10 mesi e hanno deciso di partecipare al viaggio nei sentimenti per volere di lei, soffocata dalla folle gelosia del compagno. Tralasciando il programma di Canale 5, nelle ultime ore Raul ha attirato la curiosità dei fan per un altro motivo: la sua ex fidanzata è famosissima.

Chi è l’ex fidanzata di Raul di Temptation Island?

Prima di incontrare Martina, Raul è stato fidanzato con una nota tiktoker, che vanta oltre 340 mila follower. Stando a quanto rivelato da Webboh, l’ex di Dumitras è Alessia Antonetti, diventata famosa sui social lo scorso anno, grazie ai suoi consigli culinari.

Raul e Alessia: quando è iniziata la loro storia?

Anche se Alessia è diventata famosa grazie ad alcuni video di cucina, oggi è tutti gli effetti una creator che si occupa di svariati argomenti. Tornando alla sua relazione con Raul, non abbiamo molte informazioni. Il loro ultimo video di coppia su TikTok risale al 5 ottobre 2022, quindi immaginiamo che la love story sia giunta al capolinea in quel periodo.