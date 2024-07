Martina e Raoul sono una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island 2024. La ragazza, sconosciuta ai più, è figlia di un ristoratore molto noto della Capitale: ecco chi è il genitore e dove si trova il locale.

Temptation Island: dove si trova il ristorante di Martina

Temptation Island 2024 sta regalando un bel po’ di gioie ai fan più accaniti. Dopo l’uscita dal programma della prima coppia, i riflettori sono puntati su Martina e Raoul. I due hanno deciso di partecipare al format di Maria De Filippi perché lui è follemente geloso. Ad acuire questa sua ossessione anche il lavoro della ragazza presso il ristorante del padre. Il locale si trova a Roma ed è frequentato da molti personaggi del mondo dello spettacolo.

Il ristorante del padre di Martina di Temptation Island si chiama Da Dante e si trova in Via Monte Santo, nel quartiere della Vittoria, poco distante dalle rive del fiume Tevere. Il menù, neanche a dirlo, si basa sulla tradizione culinaria romana: dalla carbonara alla cacio e pepe, passando per l’amatriciana. Ovviamente, ci sono tante altre squisitezze.

Da Dante: il ristorante romano dei Vip

Il ristorante da Dante, dove Martina lavora insieme al fratello e alla madre, è frequentatissimo dai personaggi dello showbiz. Basta dare uno sguardo alla pagina del locale per vedere selfie ‘Vip‘: da Francesco Totti a Wanda Nara, passando per Simona Ventura, Edoardo Leo, Mahmood, Achille Lauro e Geolier.