Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, la prima coppia ha messo fine al viaggio nei sentimenti. Vediamo cosa è successo tra Ludovica, Christian e il tentatore Andrea dopo il falò.

Temptation Island: Ludovica, Christian e Andrea

Il viaggio di Ludovica e Christian a Temptation Island è durato quanto un battito di ciglia. A distanza di qualche giorno dall’inizio del programma, il fidanzato ha chiesto il falò di confronto perché la sua dolce metà si era pericolosamente avvicinata al tentatore Andrea. Durante il face to face si sono lasciati e hanno abbandonato la Sardegna separatamente. Cosa è successo a distanza di un mese? Su WittyTv è stato già condiviso il racconto della coppia.

Temptation Island: Ludovica e Christian sono tornati insieme?

Dopo aver messo fine alla loro avventura a Temptation Island, Ludovica e Christian non sono tornati insieme. La ragazza, che nel frattempo ha cambiato casa e lavoro per ripartire da zero, ha raccontato:

“Ho vissuto questa esperienza a pieno, sono stata coraggiosa e sincera con me stessa e nei confronti del rapporto che avevo con Christian. Penso di aver fatto la cosa giusta per il bene mio e per il bene di Christian. Da parte mia non c’è quel sentimento che lui merita di avere, lui merita di essere amato, ma questo sentimento non posso darglielo io“.

Christian, a detta di Ludovica, vorrebbe tornare insieme a lei. La ragazza ha dichiarato:

“Lui spera in un ritorno. Mi dice che ancora non sa cosa può succedere fra me e lui, che questa situazione è strana e che non avrebbe voluto che finisse così. Non accetta questo distacco da me. Con Temptation Island ho risolto i dubbi, ho preso coraggio e consapevolezza“.

Cosa è successo tra Ludovica e Andrea?

Mentre Christian vorrebbe tornare con Ludovica, lei è convinta di non voler più avere una relazione con lui. Temptation Island le è servito per capire che non è innamorata del fidanzato e ha preso coraggio per mettere fine alla loro relazione. In tutto ciò, che fine ha fatto il tentatore Andrea? Dopo il programma, fidanzata e single si sono sentiti un paio di volte, ma non hanno alcun tipo di rapporto.