Sono ore calde per il Grande Fratello Vip, di fatto già iniziato con l’ingresso anticipato, nella casa di Cinecittà, di quattro concorrenti. Il piccolo gruppo ha fatto il suo accesso all’abitazione più spiata d’Italia venerdì 13 marzo e tra di loro c’è anche Raul Dumitras che in tanti ricordano per la sua partecipazione a Temptation Island. E proprio della sua esperienza in questa trasmissione ed in particolare di Martina De Ioannon, la sua ex fidanzata con la quale vi prese parte, ha deciso di parlare con gli altri tre concorrenti, facendo una inaspettata confessione e svelando alcuni retroscena.

“Ho fatto il panico”. Raul rivela tutto su Martina al Grande Fratello Vip

Quella del Gf Vip è una novità sperimentata proprio da questa edizione ovvero l’Open House: si tratta di un ingresso anticipato, passando dal giardino, di alcuni concorrenti per trascorrere alcune notti nella casa prima dell’arrivo degli altri partecipanti. Oltre a Raul Dumitras sono arrivati anche Ibiza Altea, Renato Biancardi e Adriana Volpe, finiti sotto l’occhio vigile delle telecamere.

Raul, in particolare, si è concentrato sulla sua precedente partecipazione a Temptation Island insieme alla fidanzata di allora, Martina De Ioannon. Un’esperienza che ha certamente rappresentato un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo ma che, dal punto di vista sentimentale, si è conclusa con una rottura, dopo che Martina ha preferito il tentatore Carlo Marini a lui.

Al Gf Vip ha deciso di fare una confessione ripercorrendo quel periodo e anche la sua reazione alla decisione della De Ioannon: “Ho fatto il panico, feci un casino, ho sfondato il villaggio. Entrai con la mia ex e le cose non andarono benissimo” ha rivelato il concorrente romano sottolineando cosa si celava dietro ai suoi scatti d’ira. Ovvero un sentimento vero ed intenso nei confronti di Martina: “Ero tanto innamorato quando entrai lì. Sfondai tutto. In questi giorni – ha poi scherzato – mi hanno detto ‘In bocca al lupo, spacca tutto’. Non il miglior consiglio”.