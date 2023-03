Ravenna, 89enne accusa 21enne di averla violentata

Una donna di 89 anni originaria di Ravenna ha denunciato alla Polizia di aver subito uno stupro da parte di un ragazzo di 21 anni all’interno dell’ascensore del palazzo in cui entrambi abitavano. L’episodio di violenza risalirebbe allo scorso mese di agosto.

Ravenna, 89enne violentata da un 21enne: “È successo in ascensore”

Secondo il racconto dell’anziana davanti al Gip Janos Barlotti, il 21enne avrebbe raggiunto la donna in ascensore per poi bloccarlo e inziare ad abusare di lei. Il giovane operaio avrebbe compiuto sulla pensionata degli abusi, fermando l’elevatore tra il primo e il terzo piano, in un tempo che è stato stimato di 36 secondi. “Stai zitta, non urlare e non ti muovere” – sono le minacce che il 21enne avrebbe rivolto alla vittima durante la violenza.

La denuncia e l’audizione in tribunale

La donna aveva denunciato quanto successo solo qualche giorno dopo, rivolegendosi anche a Linea Rosa. L’operaio, da parte sua, nega tutto quanto, ma al momento gli sono contestati due reati: la tentata violenza privata e la violenza sessuale. Da sottolineare, però, che alcuni dettagli del racconto della pensionata risulterebbero incoerenti. Per esempio, da quanto è emerso, sembra che l’ascensore del palazzo dove sarebbe avvenuta la violenza, non si possa bloccare dall’interno.