Ravenna, inseguito in bici ed abusato da uno sconosciuto: la denuncia di un 13enne

Un 13enne della Bassa Romagna viene inseguito in bici ed abusato da uno sconosciuto, poi racconta tutto alla madre che corre in commissariato

Orrore a Ravenna dove un 13enne ha denunciato di essere stato inseguito in bici ed abusato da uno sconosciuto: la denuncia del ragazzino agli inquirenti è arrivata dopo che il minore si era confidato con la sua famiglia. Il 13enne ha raccontato agli agenti della Polizia di Stato di essere stato prima inseguito e poi violentato da uno sconosciuto.

Inseguito in bici ed abusato: l’orrore sarebbe avvenuto lo scorso 28 gennaio

Il fatto sarebbe avvenuto lo scorso 28 gennaio in una località della Bassa Romagna. Dopo la denuncia del 13enne la Procura della Repubblica di Ravenna ha avviato le indagini di polizia che nello specifico sono coordinate in fascicolo dal Sostituto Procuratore Silvia Ziniti.

Inquirenti a caccia di elementi e vittima ascoltata di nuovo in Procura a Ravenna

Secondo i media locali nei prossimi giorni la vittima sarà ascoltata di nuovo con le dovute cautele, questo mentre il settore indicato dal ragazzino viene passato al setaccio dagli agenti a caccia di indizi, testimonianze indirette e immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il racconto alla madre e la corsa al commissariato di polizia di Lugo

Lo storico è agghiacciante ma purtroppo esiguo in termini di elementi probatori: si sa solo che durante il tragitto in bici uno sconosciuto avrebbe raggiunto egli stesso in bicicletta il ragazzino e lo avrebbe violentato con la forza. Il ragazzino ha poi raccontato tutto a sua madre che lo ha condotto con lei al commissariato di Lugo che ha mansioni operanti assieme alla squadra mobile di Ravenna.