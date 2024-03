Le forze dell'ordine continuano a indagare sulla scomparsa delle due ragazze di Ravenna, Michelle e Sofia, che probabilmente sono in viaggio verso Napoli.

La notizia della scomparsa di due ragazze di Ravenna di 12 e 13 anni è stata condivisa ieri ma gli sforzi delle forze dell’ordine continuano senza sosta. Stando alle ultime notizie trapelate, sembra che Michelle e Sofia potrebbero trovarsi a Napoli, questo è il luogo dove sono state rilevate le celle dei loro cellulari proprio ieri.

Fuga verso Napoli?

L’intera vicenda ha avuto inizio mercoledì mattina, quando Michelle e Sofia sono state accompagnate a scuola dai genitori ma, stando ai primi dettagli in merito, le due non sarebbero entrate nell’istituto. Ed è a questo punto che le famiglie si sono rivolte alle autorità che si sono subito messo all’opera arrivando ad una prima ipotesi.

A quanto pare, le due ragazze, una di 12 e l’altra di 13 anni, si sarebbero allontanate volontariamente per raggiungere Napoli, luogo dove si troverebbe una loro amica conosciuta online. Una tesi supportata anche dall’analisi delle celle dei loro cellulari che, proprio ieri, si trovavano a Napoli. Nonostante ciò, i militari della zona non sono ancora stati in grado di rintracciarle.

Telefoni spenti

Nonostante la pista fornita dalle celle telefoniche, sembra purtroppo che dopo l’intercettazione i telefoni delle due ragazze risultino al momento spenti non raggiungibili. Nel frattempo i genitori hanno lanciato un appello, pregando chiunque abbia informazioni in merito alle due ragazze di farsi avanti.

Ad unirsi a questo coro c’è anche il sindaco di Alfonsine, comune dove si trova la scuola delle ragazze. Seppur non è ancora certo al cento per cento che Michelle e Sofia siano effettivamente a Napoli, la prefettura è sicura che non si trovino più nella provincia di Ravenna e ha allertato le prefetture di tutto il Paese.