Rdc: Calderoli, 'meglio aiutare disabili e malati che furbetti o malavitosi'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Duro affondo del vicepresidente del Senato, il leghista Roberto Calderoli, contro il reddito di cittadinanza. "Ogni mattina le cronache delle agenzie ci raccontano di arresti e denunce di furbetti – rimarca – che percepivano il reddito di cittadinanza o giravano in Porsche o banalmente lavoravano in nero, oppure di mafiosi o criminali che lo percepivano: oggi addirittura abbiamo 60 arresti e 9000 denunciati in un’inchiesta su una truffa da 60 milioni.

Stiamo regalando soldi a tanti farabutti, truffatori e criminali, quando abbiamo migliaia di disabili, invalidi e malati con non hanno risorse per l’assistenza domiciliare e spesso nemmeno per campare. Io preferisco che i soldi dei contribuenti aiutino disabili, invalidi e malati, non furbetti o malavitosi".