Re Carlo ha lasciato Buckingham Palace insieme alla regina Camilla, dopo la diagnosi di cancro.

Re Carlo e le cure dopo la diagnosi di Cancro

Il sovrano britannico trascorrerà il suo periodo di cura nella residenza di campagna di famiglia, nel villaggio inglese di Sandringham, nella contea di Norfolk.

Qui, il Re si sottoporrà ai trattamenti oncologici, assistito dal suo medico personale.

Re Carlo, le cure per il cancro e il periodo di reggenza

Jonny Dymond, royal editor di Bbc si è espresso in queste ore in merito all‘ipotesi di reggenza del Re Carlo:

«Sembra che sarà un’assenza piuttosto di mesi, di settimane, il re continuerà a svolgere tutti i suoi impegni istituzionali. Nel caso in cui non riuscisse a portare a termine tutti gli impegni, incaricheranno un senior member della famiglia reale per svolgere alcune selezionate funzioni costituzionali per conto del sovrano, come Counsellors of State».

La diagnosi di Cancro e le cure di Re Carlo

La diagnosi è arrivata a pochi giorni dal ricovero del sovrano per un intervento alla prostata, ma Buckingham Palace non ha rivelato il tipo di cancro né se sia inerente al ricovero effettuato.

Ma le notizie dal Palazzo cercano di rassicurare il Regno Unito sulle condizioni di salute del Re Carlo III: