Re Carlo III ha deciso di acquistare un nuovo appartamento a New York, con un valore davvero stellare, portando avanti la passione della Royal Family per gli immobili.

Re Carlo ha un nuovo lussuoso appartamento a New York

La Royal Family ha sempre avuto un passione per gli immobili. Il patrimonio di Re Carlo è davvero incredibile da quando è salito al trono, visto che dopo la morte della Regina Elisabetta ha ereditato circa 42 miliardi di dollari in immobili come Buckingham Palace, il Castello di Windsor e la Torre di Londra. A questi si aggiungono edifici come il Crown Estate, del valore di 17,5 miliardi di dollari. A quanto pare a Re Carlo non bastano, per questo avrebbe deciso di comprare un appartamento a New York.

Il valore dell’appartamento a New York di Re Carlo

Re Carlo ha acquistato un appartamento al 111 W. 57th St. della Billionaires’ Row di Manhattan, come riportato dal New York Post. Si tratta di un immobile di lusso del valore di 6,63 milioni di dollari per 350 metri quadri con vista su Central Park. L’arredamento è rifinito in ogni dettaglio, con ampi saloni, tre camere da letto, quattro bagni, uno studio con bagno privato e un soggiorno. La cucina, invece, è distaccata dal resto della casa e arredata con mobili costruiti su misura. La camera da letto patronale presenta una vasta cabina armadio e non mancano i dettagli super lussuosi come la piscina privata con relative cabine per gli ospiti, la sauna, un centro fitness, un campo da tennis e una sala da pranzo privata con annessa cucina.