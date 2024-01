Re Carlo III è stato ricoverato alla London Clinic per effettuare il suo intervento alla prostata

Re Carlo III è stato ricoverato in ospedale. Niente allarmismi, però, il sovrano del Regno Unito si dovrà sottoporre ad un semplice intervento alla prostata. Curiosamente, si ritrova ricoverato nella medesima clinica in cui in questi giorni è presente anche Kate Middleton: la London Clinic.

Re Carlo III ricoverato a Londra: l’operazione del sovrano

A comunicarlo, solo pochi minuti fa, è stata una nota ufficiale diramata da Buckingham Palace: re Carlo III è stato ricoverato alla London Clinic per sottoporsi all’intervento alla prostata.