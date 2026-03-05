Reazioni e polemiche: la replica di Sal Da Vinci alle parole di Aldo Cazzullo

Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 e, poche giorni dopo, ha risposto alle polemiche esplose in seguito a una recensione critica. L’episodio è avvenuto durante una manifestazione a Napoli promossa dal sindaco Gaetano Manfredi, e origina da un pezzo pubblicato il 4 marzo 2026 dal giornalista Aldo Cazzullo, che aveva bocciato la canzone Per sempre sì con parole particolarmente dure.

La vittoria e lo scontro mediatico

La proclamazione del brano vincitore ha scatenato un acceso dibattito. La recensione di Cazzullo — che richiamava paragoni storici e contesti socioculturali — è stata ripresa rapidamente dai media e ha polarizzato l’opinione pubblica. Sui social la discussione è degenerata in schieramenti netti: da un lato chi difende la tradizione musicale napoletana e l’artista, dall’altro chi sostiene la lettura critica del pezzo.

La replica di Sal Da Vinci

Sul palco della festa a Napoli, Sal Da Vinci ha scelto toni concilianti. Dopo aver ringraziato il pubblico per il calore ricevuto, ha invitato a non alimentare le provocazioni e ha detto di non aver letto i commenti, nonostante le numerose sollecitazioni. Ha ricordato che il nucleo della sua canzone è l’amore e ha condannato i toni violenti, definendoli un segnale di un problema sociale più ampio. Secondo fonti presenti all’evento, l’artista ha sottolineato che rispondere alle polemiche spesso finisce per premiare chi le lancia, intimando invece di riportare l’attenzione sulla musica e sulla comunità che lo sostiene.

Reazioni, ordine pubblico e clima cittadino

Autorità e organizzatori riferiscono che la situazione è rimasta sotto controllo durante l’evento: non sono state registrate denunce formali legate alla vicenda. Tuttavia, i commenti sui social hanno mantenuto alta la tensione, con commentatori e utenti che si confrontano sulla legittimità della critica e sul rapporto tra espressione artistica e territorio. Diverse redazioni hanno avviato approfondimenti per ricostruire tempi e contenuti dello scambio.

Strategia di contenimento o appello autentico?

L’atteggiamento dell’artista è stato letto da molti come una scelta di contenimento: evitare lo scontro pubblico per non amplificare l’eco negativa. Altri osservatori interpretano il suo intervento più come un appello sincero a preservare il dialogo culturale intorno alla canzone e alla scena musicale partenopea. In entrambi i casi, il messaggio centrale è stato la volontà di riportare il focus sull’arte e sulle persone che la animano.

La critica di Aldo Cazzullo

Nella sua rubrica del 4 marzo, Cazzullo ha usato toni netti nel descrivere il brano vincitore, facendo riferimenti che alcuni lettori hanno giudicato fuori luogo. La pubblicazione ha avuto ampia diffusione e ha scatenato una serie di reazioni soprattutto in Campania, dove il legame con l’artista è più sentito. La discussione si è poi allargata ai media nazionali e alle piattaforme online, amplificando la portata del confronto.

Social, polarizzazione e percezione regionale

Le ore successive alla pubblicazione della critica hanno visto crescere la viralità del dibattito: utenti, opinionisti e addetti ai lavori si sono divisi tra chi difende la tradizione partenopea e chi sostiene la necessità di una critica più severa. Alcuni commentatori hanno attribuito le differenze di giudizio a fattori culturali e regionali, mettendo in luce come la stessa canzone possa essere letta in modi molto differenti a seconda del contesto.

Riconoscimento istituzionale: la Medaglia della Città di Napoli

Nonostante le polemiche, il Comune di Napoli ha confermato la cerimonia di consegna della Medaglia della Città di Napoli a Sal Da Vinci, fissata per mercoledì 11 marzo 2026 nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. L’iniziativa vuole celebrare non solo il successo personale dell’artista, ma anche il più ampio ecosistema musicale cittadino, con menzioni per interpreti e professionisti napoletani presenti a Sanremo.

Cosa resta aperto

La polemica rimane viva sui social e nei palinsesti delle redazioni che seguono la vicenda. Nei prossimi giorni è probabile che emergano ulteriori prese di posizione e approfondimenti, mentre la città si prepara alla cerimonia ufficiale di riconoscimento.

Sintesi finale

Sal Da Vinci ha scelto la via della moderazione: ringraziare, richiamare alla calma e provare a riconcentrare l’attenzione sulla musica più che sul rumore delle polemiche. Intanto la critica di Cazzullo, la reazione del pubblico e l’imminente medaglia comunale rendono la vicenda un caso simbolico dello scontro tra critica artistica, identità regionale e visibilità mediatica.