Un fortunato vincitore si è portato a casa 6 milioni di euro con un Gratta e Vinci. Si tratta di un record assoluto in Italia.

“Record al Gratta e Vinci”. Mai così tanti soldi vinti in Italia

Una grande notizia per un fortunato giocatore che, comprando un Gratta e Vinci da 25 euro, si è portato a casa ben 6 milioni di euro. Si tratta di un vero e proprio record. In Italia non erano mai stati vinti così tanti soldi prima. Anche l’attività commerciale che ha venduto il biglietto vincente ha mostrato tutta a sua felicità. L’uomo era entrato nel bar in cerca di fortuna, acquistando un Vinci in Grande da 25 euro. Sicuramente sperava di vincere qualcosa, ma non avrebbe mai potuto immaginare che la cifra sarebbe stata così alta.

Vinti 6 milioni di euro al Gratta e Vinci

La vincita si è verificata giovedì 12 ottobre in Lombardia, in un bar a Gallarate, in provincia di Varese. Un’attività gestita da persone originarie della Cina, in via Arconti. Grazie al Gratta e Vinci il cliente ha vinto 6 milioni di euro, ma la sua identità non è stata svelata. “Siamo felicissimi. Il vincitore? Non sappiamo chi sia” hanno dichiarato i titolari del bar a La Prealpina di Varese.