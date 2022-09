Reddito di cittadinanza, nel 2022 sussidio revocato a più di 2mila famiglie sarde

Cosa è successo con il Reddito di cittadinanza in Sardegna, nel 2022 il sussidio voluto dai Cinquestelle è stato revocato a più di 2mila famiglie isolane

Il dato sulla misura più dirimente della appena conclusa campagna elettorale è netto: nel 2022 il Reddito di Cittadinanza in Sardegna è calato in quanto ad attribuzione ed il sussidio è stato revocato a più di 2mila famiglie sarde. Lo dice L’analisi dell’Osservatorio Inps, che disegna lo scenario isolano sulla erogazione bloccata ai nuclei per vari motivi legati alla congruità o meno dei requisiti.

Reddito di cittadinanza revocato: a quanti

I dati sono evidenti: nel 2022 il reddito di cittadinanza è stato revocato a 2.108 nuclei familiari in Sardegna. I dati emergono dal report diffuso dall’Osservatorio dell’Inps. Basta procedere per step e comparare i numeri, come ha fatto lo studio: nel mese di agosto il sussidio ha riguardato 39.824 nuclei familiari e coinvolto 76.971 persone, per un importo medio mensile di 533 euro.

La comparazione luglio-agosto

Nel mese di luglio invece l’aiuto creato dal Movimento Cinque Stelle e fortemente sostenuto in questa settimane di campagna elettorale da Giuseppe Conte Giuseppe Conte era stato destinato a 39.106 nuclei familiari, con 75.739 persone coinvolte e un importo medio mensile di circa 535 euro. Ci sono anche dati relativi alla pensione di cittadinanza. Ecco, secondo l’Osservatorio dell’Inps nello stesso mese di agosto, i nuclei sardi interessati sono stati 4.208, per un totale di 4.746 persone e un importo medio pari a 297 euro.