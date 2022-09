Regina Elisabetta, Harry non può indossare l’uniforme militare e rompe il silenzio

Il principe Harry non potrà indossare al funerale della regina l'uniforme militare e rompe il silenzio.

Come è noto, i due principi, Harry e Andrea, non hanno più il diritto di indossare in pubblico l’uniforme militare in quanto allontanati, per un motivo o per l’altro dallo status di working member della famiglia reale. Ora il secondogenito di Re Carlo III e di Diana Spencer ha deciso di parlarne.

Per quanto riguarda lo zio, il principe Andrea, egli potrà tornare ad indossarla, ma si tratta di una eccezione che è stata accordata in occasione della veglia funebre “in segno speciale di rispetto”. Nessuna concessione invece per Harry.

Regina Elisabetta II, Harry non può indossare l’uniforme e rompe il silenzio

Il portavoce del principe ha fatto sapere che Harry si mostrerà con indosso gli abiti civili: “Il suo decennio di servizio militare non è determinato dall’uniforme che indossa e chiediamo rispettosamente che l’attenzione rimanga sulla vita e l’eredità di Sua Maestà la Regina Elisabetta II”, è quanto ha affermato quest’ultimo.

Regina Elisabetta II, il funerale del principe Filippo

Era aprile 2021 quando il principe perdeva l’amato nonno, il principe Filippo. In quell’occasione la regina aveva scelto di affrontare il problema prescrivendo che nessuno avrebbe indossato l’uniforme, un’importante rottura con la tradizione che ci dice molto del cambio dei tempi, ma anche