La famiglia della Regina Elisabetta è a Balmoral. Folla di sudditi ed ammiratori si sua Maestà si è recata in massa a Buckingham Palace.

La famiglia reale adesso è al completo: sono giunti tutti a Balmoral. I parenti della Regina Elisabetta II sono al cospetto di sua Maestà dopo aver appreso delle sue condizioni di salute peggiorate.

Regina Elisabetta, tutta la famiglia reale è a Balmoral

A diffondere l’arrivo dei reali nel castello di Balmoral in Scozia è stata la BBC. La stessa emittente televisiva ha vestito i propri conduttori di nero ed ha sospeso la sua programmazione. All’appello non manca nessuno, gli unici eslusi sono le mogli di William ed Harry. Sono presenti però i figli dei due principi. Il principe Carlo, figlio della Regina è stato visto in macchina mentre era in lacrime. Da come parlano i giornalisti della BBC sembra che la situazione sia molto grave e, come si legge sull’ANSA, il loro tono è grave e solenne.

Grande folla a Buckingham Palace

Oltre alla famiglia reale, a pregare per sua Maestà Elisabetta II vi sono i suoi sudditi, turisti ed ammiratori della Regina del Regno Unito che si sono riuniti in massa a Buckingham Palace, residenza di Elisabetta II nel cuore della capitale inglese: Londra.