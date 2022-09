Regina Elisabetta, paura per la sua salute: i medici sono “preoccupati”

Dal palazzo fanno sapere che le condizioni della sovrana sono peggiorate dopo l'ultimo forfait, Regina Elisabetta, paura nel mondo e medici preoccupati.

La Regina Elisabetta starebbe male e nel Regno Unito e in tutto il mondo c’è paura per la sua salute: i medici sono “preoccupati”. I media britannici spiegano che il principe Carlo sta accorrendo a Balmoral e che la premier Liz Truss invita gli inglesi a starle accanto.

Il dato è evidente: i medici della regina Elisabetta II si sono detti “preoccupati” per lo stato di salute della sovrana 96enne. E la notizia non arriva da un tabloid ma direttamente da fonti ufficiali del Palazzo reale. Ed è proprio la nota del Palazzo che spiega che la Regina sia “sotto supervisione medica”.

BBC, programmazione interrotta e completo nero

La BBC ha sospeso la sua programmazione e i conduttori sono già vestiti di nero.

Segnali che fanno presagire il peggio? Da un lato sì, dall’altro sono semplicemente due punti previsti dal protocollo London Bridge, ossia una serie di regole da seguire nel caso in cui la Regina Elisabetta dovesse decedere. Con il piano London Bridge, in caso di morte della Regina, saranno avvisati i più importanti membri delle istituzioni politiche inglesi e le forze dell’ordine.

Tutti i figli a Balmoral

Si apprende che tutti i quattro figli della sovrana (Carlo, Anna Andrea ed Edoardo) sono arrivati alla residenza reale di Balmoral.

Presente in Scozia anche il principe William. Sono attesi a Balmoral anche il fratello Harry con la moglie Meghan, ha dichiarato il portavoce della coppia.

“Il suo corpo sta cedendo su di lei”

Richard Sumner, ex corrispondente reale della BBC, fa sapere che “le persone che hanno visto la Regina dicono che mentalmente è acuta” ma “il suo corpo sta cedendo su di lei“, sebbene al momento non sia chiaro “in che modo o quanto gravemente”.

Interrotto il cambio della guardia

“Niente cambio della guardia oggi” recita un cartello affisso all’esterno di Buckingham Palace a Londra, mentre la regina si trova ancora nella residenza reale scozzese di Balmoral, dove sono accorsi i familiari.

Regina Elisabetta, medici “preoccupati”

La triste notizia è arrivata tra l’altro esattamente 24 ore dopo cancellazione, da parte della Regina, di un incontro previsto nella sua agenda. Da Londra fanno comunque sapere che per adesso la regina resterà presso il castello di Balmoral, dove ha trascorso l’estate e dove ha investito la neo rpemeir Truss. Il principe Carlo e la moglie, Camilla erano a Birkhall, in Scozia, quando hanno saputo della notizia e si sono già precipitati a Balmoral per stare al fianco della Regina.

Carlo e William accorrono a Balmoral

E lo stesso principe William sta raggiungendo la nonna a Balmoral. Dal canto suo la neopremier britannica Liz Truss, in una nota ha detto che “i miei pensieri, e quelli di tutto il popolo del Regno unito, sono con Sua Maestà e con la sua famiglia, in queste ore. L’intero Paese è profondamente preoccupato per queste notizie”. Le ha fatto eco il leader del Labour, Starmer, che parimenti ha espresso la sua preoccupazione per la salute della Regina. Ai loro messaggi si è unito quello del presidente della Camera dei Comuni, Lyndsay Hoyle, che ha detto in aula di essere “certo di esprimere i voti di tutto il Paese” nel manifestare l’auspicio che la sovrana possa riprendersi.

Le parole dell’arcivescovo di Canterbury

“Le mie preghiere e le preghiere delle persone della Chiesa d’Inghilterra e della Nazione, sono oggi con Sua Maestà la Regina. Possa la presenza di Dio rafforzare e dare conforto a Sua Maestà, la sua famiglia e coloro che si prendono cura di lei a Balmoral” ha dichiarato l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, dopo aver appreso le condizioni di salute precarie della sovrana.