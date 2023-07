Regno Unito, acquista i broccoli al supermercato: trova un serpente dentro la busta

Una vicenda dai contorni a dir poco surreali è avvenuta nel Regno Unito. Neville Linton, un uomo di 63 anni residente a Stourbridge ha fatto una scoperta scioccante dopo essersi recato in un supermercato appartenente alla nota catena di distribuzione, Aldi. L’uomo aveva acquistato una busta di broccoli, ma quando l’ha tirata fuori dal frigorifero si è ritrovato una sorpresa a dir poco spiacevole. All’interno della busta era presente un serpente, vivo.

Stando a quanto rendono noto le testate locali, l’uomo sperava che il rettile trovato tra i broccoli fosse un grosso bruco. Il 63enne ha allertato la sorella Ann-Marie di 57 anni, infine è arrivata la conferma: si trattava veramente di un serpente, come evince dalle dimensioni e dal colore della pelle.

La richiesta di risarcimento

Il signor Linton è infine tornato al supermercato, ma convincere il commesso, almeno all’inizio, non è stato facile. Ad ogni modo, una volta visto l’animale, ha provveduto a lanciare l’allarme. Il rettile è stato trasferito in uno zoo locale. Un portavoce di Aldi – si legge dal Manchester Evening News – ha dichiarato: “Il nostro fornitore non ha mai ricevuto reclami di questa natura e dispone di solidi processi per evitare che si verifichino tali problemi. Stiamo indagando su questo incidente isolato e ci siamo scusati con il signor Linton per il fatto che i nostri consueti standard elevati non sono stati rispettati”.