Quando la passione prende il sopravvento a Lucas possono capitare 100 erezioni al giorno. La fidanzata non riesce a stare ai suoi ritmi e si allontana

Molti uomini sognano di avere questa condizione, ma per una persona è diventata un incubo. 100 erezioni al giorno metto a rischio la vita di una coppia del Regno Unito.

Regno Unito, ha 100 erezioni al giorno: la fidanzata vuole una tregua

Lui si chiama Lucas Martins, 39 anni, lei Vikki Brown, 31 anni. I due giovani si sono conosciuti durante il lockdown quando il massimo della vita sociale era andare a fare la spesa. Durante quei giorni duri, fare la fila al supermercato ha fatto sbocciare l’amore tra Lucas e Vikki. La storia tra i due èstata raccontata dal giornale inglese Metro.co.uk dove è scritto che la vita di coppia, soprattutto sessuale, tra i due andava molto bene.

La storia di Lucas e Vikki

Poi però la passione ha iniziato ad essere una costante fissa di Lucas che ha iniziato ad avere erezioni improvvise in luoghi anche poco opportuni per appartarsi con la partner. Vikki ha raccontato che il fidanzato era arrivato ad avere almeno 100 erezioni al giorno. Per lei era diventata estenuante quella vita e quindi ha deciso di andare a vivere da sola ma nonostante tutto non ha lasciato Lucas.

Il 39enne, preoccupato ed intenzionato a ricucire il rapporto con la compagna, si è fatto anche visitare, ma i medici non hano trovato nessuna anomalia, solo tanta voglia di avere rapporti con la fidanzata.