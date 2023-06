Regno Unito, pallone galleggiante viene portato via dal vento: bimbo di nove anni ferito

Regno Unito, pallone galleggiante viene portato via dal vento: bimbo di nove ...

Un bambino di 9 anni è stato ferito gravemente dopo che il pallone galleggiante nel quale si trovava al suo interno, è stato portato via dal vento. È successo nel festival del Merseyside.

Dal festival del Merseyside, nel Regno Unito arrivano immagini quanto mai drammatiche. Un bambino di 9 anni è rimasto ferito gravemente mentre stava giocando all’interno di una zorb ball che in quei momenti stava galleggiando all’interno di una piscina. Una folata di vento, tuttavia, ha alzato il pallone di plastica che ha terminato la corsa diversi metri dopo.

Bimbo di 9 anni rimane ferito mentre gioca in un pallone galleggiante: cosa è successo

A descrivere cosa è successo in quei momenti è stato un testimone interpellato dalla testata locale Liverpool Echo: “C’era abbastanza vento, poi all’improvviso c’è stata una folata di vento. La palla gonfiabile è passata sopra gli alberi e all’inizio abbiamo pensato che fosse un pallone prima di renderci conto che era uno dei gonfiabili con un bambino dentro”. Una seconda persona ha spiegato che la zorb in questione, dopo essere stata portata via dal vento “è poi atterrata su un bidone della spazzatura, la zorb è scoppiata nell’impatto, lasciando il ragazzo a terra”.

Coinvolta una seconda zorb

Nel frattempo – riporta il The Guardian – la Polizia del Merseyside ha reso noto che si era alzata in cielo anche un’ulteriore zorb ball al cui interno c’era sempre un minore. Fortunatamente questo secondo bambino è rimasto illeso.