Una notizia che lascia increduli è arrivata da un noto volto della televisione britannica. Christine McGuinness, conduttrice televisiva ha fatto sapere alla BBC di essere autistica. La diagnosi risale a due anni fa: “Inizialmente, ma credo sia normale, sono rimasta molto sorpresa, quasi intontita ma, poi, ho cominciato a capire moltissime cose della mia infanzia che è stata davvero divertente”, ha spiegato.

Regno Unito, nota conduttrice annuncia che la diagnosi di autismo

Già nel mese di gennaio Christine aveva fatto sapere che la BBC avrebbe trasmesso il documentario che affronta il suo viaggio nell’autismo. La conduttrice è legata all’attore Paddy McGuinness. La coppia ha tre figli, i gemelli Leo e Penelope (9 anni) e Felicity (7 anni). A tutti e tre è stato diagnosticato l’autismo. “Christine McGuinnes – Unmasking my autism” è stato mandato in onda lo scorso 15 marzo 2023 e pubblicato sul BBC Player. Non è la prima volta che McGuinness sceglie di parlare di questo percorso complesso. Per la pellicola “Our family and Autism” Christine e il compagno sono stati nominati al National Television Award.

Di cosa parla “Christine McGuinness – Unmasking my autism”

Una fonte che è stata interpellata dal “The Sun” ha spiegat0 che “Christine è rimasta scioccata da come l’autismo sia visto come qualcosa che colpisce soprattutto gli uomini e da quello che sembrava un pregiudizio di genere nella diagnosi”. In questo secondo film – è stato spiegato ancora – Christine ha intrapreso un percorso che l’ha portata a scoprire la condizione di altre donne come lei che hanno vissuto anni senza scoprire di essere autistiche: “Mi è stato confermato che sono autistica. È strano, ma ho notato che ci sono piccoli indizi nella mia vita che mi fanno pensare che sono autistica e somiglio ai miei figli più di quanto avrei mai potuto immaginare. I miei problemi con il cibo, le mie lotte sociali, quanto trovo difficile fare amicizia e rimanere concentrato, e la mia indecisione. Il modo in cui fluttuo nella vita mi ricorda com’è la mia figlia maggiore Penelope”, sono state le sue parole.