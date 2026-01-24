Rendez-Vous: La Controversia sul Viaggio di Lusso a Courchevel

Nel cuore delle Alpi francesi, si è svolto un evento di lusso che ha suscitato un acceso dibattito in Russia. Il retailer di moda Rendez-Vous, famoso per la sua selezione di brand di alta gamma, ha organizzato un viaggio esclusivo per celebrità e influencer. L’iniziativa celebrava il 25° anniversario del brand e il 16° anniversario della sua boutique a Courchevel.

Mentre i partecipanti si godevano le bellezze delle montagne, le reazioni dei politici conservatori in Russia si sono fatte sentire con forza.

Il viaggio di lusso e le polemiche scatenate

Durante il soggiorno di quattro giorni, figure di spicco come la personalità dei media Ksenia Sobchak e la blogger Oksana Samoilova sono state condotte in elicottero e jet privati per partecipare a feste stravaganti, il tutto a un costo complessivo di circa 30 milioni di rubli (circa 395.907 dollari). Tra i momenti salienti, una cena ha raggiunto da sola il milione di rubli, suscitando una forte indignazione in un momento delicato per la Russia, impegnata in un conflitto in Ucraina.

Le critiche dei politici russi

Il clima di polemica è ulteriormente aumentato grazie alle dichiarazioni di esponenti politici come Vitaly Milonov, il quale ha descritto il viaggio come un “sabbato di porci ucraini”. Altri legislatori, tra cui Amir Khamitov, hanno definito gli eventi di lusso come “immorali” in un periodo di guerra. Khamitov ha evidenziato che tali festeggiamenti non tengono conto del sacrificio dei soldati russi, i quali affrontano quotidianamente il conflitto.

La reazione della società civile e delle organizzazioni religiose

Le critiche non provengono soltanto dal mondo politico. Un gruppo di destra legato all’ortodossia, Sorok Sorokov, ha richiesto al Ministro dell’Interno di indagare su Rendez-Vous per possibili violazioni fiscali e finanziarie. Hanno messo in evidenza che, mentre l’azienda organizzava un evento così costoso, numerosi dipendenti avevano subito riduzioni salariali. Questo ha creato un contrasto stridente tra il lusso ostentato e la realtà dei lavoratori del settore.

La difesa del brand Rendez-Vous

In risposta alle critiche, Rendez-Vous ha comunicato che non vi sono stati tagli salariali e che i salari sono stati aumentati in tutti i suoi punti vendita. Hanno specificato che l’intento del viaggio era quello di celebrare un anniversario importante e di rafforzare le relazioni con i partner. Inoltre, hanno promesso di considerare le reazioni del pubblico per eventi futuri.

Le conseguenze e il contesto sociale

La controversia ha riacceso i riflettori su eventi passati che hanno suscitato indignazione. Un episodio precedente, una festa quasi nuda organizzata dalla blogger Anastasia Ivleeva, aveva già portato a scuse pubbliche da parte di celebrità e a perdite di contratti pubblicitari. Ivleeva, successivamente, ha espresso il suo sostegno al presidente Vladimir Putin, un cambiamento significativo rispetto alle sue posizioni iniziali.

La situazione attuale evidenzia una tensione crescente tra il desiderio di lusso e la dura realtà di un paese in guerra. Mentre una parte della popolazione continua a vivere in un clima di opulenza, un’altra è costretta ad affrontare le difficoltà quotidiane e il conflitto. Questo contrasto rappresenta una sfida non solo per le aziende, ma anche per la società russa nel suo complesso.