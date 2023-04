Resistenza: Schlein, 'La Russa inadatto a ruolo, non bastano scuse' (2)

Resistenza: Schlein, 'La Russa inadatto a ruolo, non bastano scuse'...

(Adnkronos) – "Non bastano le scuse" di La Russa, aggiunge Schlein. "Non è neanche la prima volta, è una storia quotidiana: c'è un tentativo di riscrivere la storia, cercando di negare il contributo della Resistenza e dell'antifascismo alla scrittura della Costituzione in cui tutti, soprattutto chi ha ruoli istituzionali, si dovrebbero riconoscere".