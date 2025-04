Resta in carcere l'unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli

Resta in carcere l'unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli

Il caso di Pierina Paganelli

Il caso di Pierina Paganelli, la donna brutalmente uccisa nel garage della sua abitazione, continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica. La vittima, 50enne, è stata trovata senza vita la sera del delitto, avvenuto in un contesto che ha sollevato numerosi interrogativi. Le indagini hanno portato all’arresto di Luis Dassilva, un 35enne originario del Senegal, che è attualmente l’unico indagato per l’omicidio.

Decisione del gip di Rimini

Il giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Rimini ha recentemente deciso di mantenere in carcere Dassilva, rigettando la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dai suoi legali. Questa decisione è stata presa dopo un interrogatorio chiave, durante il quale Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante di Dassilva, è stata ascoltata come persona informata sui fatti. La sua posizione è ora sotto esame, poiché è indagata per favoreggiamento.

Le implicazioni del caso

Il caso ha suscitato un forte interesse mediatico e ha messo in luce le dinamiche complesse che possono circondare un omicidio. La figura di Luis Dassilva emerge come centrale, ma le indagini si stanno ampliando per comprendere il ruolo di altre persone coinvolte. La testimonianza di Manuela Bianchi potrebbe rivelarsi cruciale per chiarire i dettagli del delitto e le motivazioni che hanno portato a un atto così violento. Gli inquirenti stanno lavorando per raccogliere ulteriori prove e testimonianze che possano fornire un quadro più chiaro della situazione.