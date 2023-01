Restituisce un portafoglio pieno di soldi ma non gli dicono nemmeno grazie

Fabrizio aveva trovato un portafoglio pieno di soldi abbandonato per strada e lo ha restituito al proprietario: dopo 2 mesi non è mai stato ringraziato

Fabrizio Pazzelli stava camminando tranquillamente per le strade di Macerata quando si è imbattuto in un portafoglio abbandonato colmo di banconte.

L’uomo non ci ha pensato due volte, si è recato dalle Forze dell’Ordine che hanno rintracciato il legittimo proprietario. Da quest’ultimo, però, a circa due mesi dall’accaduto, nemmeno un cenno di ringraziamento.

Restituisce portafoglio pieno di soldi ma non viene ringraziato: la storia di Fabrizio

Compiere una buona azione è sempre giusto e non si deve fare per ricevere qualcosa in cambio. Fabrizio Pazzelli ha agito con questa idea lo scorso 14 novembre quando, mentre stava andando al lavoro, ha trovato per terra un portafoglio abbandonato pieno di soldi.

Fabrizio non ci ha pensato su nemmeno un secondo e si è recato dalla Polizia perché potesse contattare il distratto proprietario. Quest’ultimo, però, pur rendendosi conto della grande fortuna che aveva avuto non ha mai nemmeno ringraziato Fabrizio che ha raccontato la sua delusione a ‘Il Resto del Carlino‘.

La storia di Fabrizio: le mancate scuse del proprietario del portafoglio

“Stavo camminando per recarmi al lavoro e ho trovato a terra un portafoglio.

L’ho subito raccolto e consegnato a una volante della polizia che, nel giro di poche ore, l’ha dato al proprietario.” – racconta un po’ rammaricato al giornale il protagonista della storia – “Ad oggi però non ho ricevuto nessun ringraziamento e questo un po’ mi dispiace.” Un gesto semplice, forse anche dovuto, ma che forse non sarebbe stato comune per tutti. “Sono contento che sia andato tutto per il meglio anche se, in tutto questo tempo trascorso, nessuno si è fatto vivo.

Mi aspettavo almeno di ricevere una telefonata di ringraziamento che invece non c’è stata.”