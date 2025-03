La richiesta della procura belga

La procura federale del Belgio ha avviato un’importante procedura che potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico europeo. Infatti, è stata richiesta la revoca dell’immunità per due europarlamentari italiani, Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, entrambe appartenenti al Partito Democratico. Questa richiesta è stata formalmente presentata all’ufficio di presidenza del Parlamento europeo e sarà discussa durante la sessione plenaria del 10 marzo, prima di essere esaminata dalla commissione Affari giuridici.

Il contesto dell’indagine

Il caso in questione è legato al cosiddetto Qatargate, uno scandalo di corruzione che ha scosso le istituzioni europee. Le indagini sono partite a seguito di accuse di corruzione che coinvolgono diversi funzionari e politici, con l’obiettivo di ottenere favori e vantaggi economici. I nomi di Moretti e Gualmini erano già emersi in un primo momento nel fascicolo dell’indagine, sollevando interrogativi sulla loro possibile implicazione in attività illecite. Le due eurodeputate, tuttavia, hanno prontamente dichiarato di essere estranee alle accuse e si sono messe a disposizione della magistratura belga per chiarire la loro posizione.

Le reazioni politiche

La richiesta di revoca dell’immunità ha suscitato reazioni contrastanti nel panorama politico italiano ed europeo. Da un lato, ci sono coloro che sostengono la necessità di garantire la massima trasparenza e giustizia, affermando che nessuno dovrebbe essere al di sopra della legge. Dall’altro lato, ci sono preoccupazioni riguardo all’uso politico delle indagini e alla possibilità che queste possano essere strumentalizzate per fini elettorali. Le due eurodeputate, nel frattempo, hanno deciso di autosospendersi dal Gruppo dei Socialisti e Democratici, una mossa che potrebbe essere vista come un tentativo di salvaguardare la loro reputazione mentre si svolgono le indagini.