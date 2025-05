Il Collegio di garanzia elettorale e la revoca dell’incarico

Il Collegio di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari ha preso una decisione significativa, revocando a maggioranza l’incarico all’avvocato e professore Riccardo Fercia. Questa scelta segna un momento cruciale nel contesto legale sardo, in particolare per quanto riguarda il procedimento che coinvolge la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

La revoca dell’incarico è avvenuta in un clima di tensione e incertezze legali, legate a un ricorso contro un’ordinanza-ingiunzione che ha portato alla decadenza della governatrice e a una sanzione amministrativa di 40mila euro per irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali.

Le ragioni della revoca e le conseguenze per il procedimento

La decisione di revocare l’incarico a Fercia è stata presa dall’attuale Collegio, che ha ereditato una situazione complessa. L’incarico era stato inizialmente conferito dall’ex presidente Gemma Cucca, ora in pensione. Fercia, pur abbandonando il patrocinio del Collegio, ha comunicato di aver depositato un atto di intervento adesivo autonomo nel processo pendente, dimostrando così il suo impegno a difendere il provvedimento che aveva votato. Questo atto potrebbe avere ripercussioni significative sul processo, poiché Fercia intende spiegare le motivazioni del suo voto in aula durante l’udienza fissata per il 22 maggio.

Il contesto politico e le implicazioni future

La revoca dell’incarico a Riccardo Fercia non è solo una questione legale, ma si inserisce in un contesto politico più ampio. La presidente Todde si trova al centro di una controversia che potrebbe influenzare la sua posizione e quella del suo governo. La questione delle spese elettorali e delle irregolarità nella rendicontazione è un tema delicato, che potrebbe avere ripercussioni sulle future elezioni e sulla fiducia degli elettori. La presenza di Fercia in aula per spiegare le sue scelte potrebbe rivelarsi cruciale per chiarire la situazione e per il futuro della governatrice.