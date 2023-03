Ribaltone Forza Italia, Berlusconi: "La linea politica la decido io"

Intervistato dal Corriere della Sera Berlusconi getta acqua sul fuoco su quello che per molti osservatori politici è stato un vero e proprio ribaltone politico a favore dell’ala governista guidata da Tajani

Il “ribaltone” di Forza Italia

Anticipata da giorni sui giornali, alla fine è arrivata la nota ufficiale di Forza Italia che annuncia la sua riorganizzazione interna con la nomina di sette nuovi Coordinatori Regionali e l’avvicendamento alla Camera tra l’ex capogruppo Cattaneo e il nuovo presidente dei deputati Barelli.

Una riorganizzazione che, si legge nella nota, servirà a formare una squadra coesa in vista delle elezioni europee. Ma che secondo l’opinione di molti addetti ai lavori, sarebbe un vero ribaltone. O meglio, una netta virata verso la posizione ‘più governativa’ – capitanata da Tajani,

Berlusconi: “Non abbiamo rottamato nessuno”

Intervistato dal Corriere della Sera, Berlusconi cerca di ridimensionare il cambiamento del partito nei termini di un riordinamento generale:

“In politica l’immobilismo fa male, per questo Forza Italia si è sempre e continuamente rinnovata nella sua storia ormai trentennale” – premette il Presidente di Forza Italia – “Del resto non abbiamo rottamato nessuno, abbiamo reso più efficiente la struttura, sostituendo alcuni coordinatori che per diverse ragioni, avendo assunto altri incarichi o non essendo stati rieletti, non erano più in condizione di svolgere il loro compito con l’impegno di prima”-

“Decido io”

“La linea politica di Forza Italia è quella indicata da me” – sottolinea nel corso dell’intervista, a voler scacciare il sospetto di un cambio di gestione con a capo Tajani. Un’affermazione ripetuta anche riguardo l’ipotesi- sostenuta da varie indiscrezioni – che a guidare questa svolta ci siano la figlia Marina e la compagna Marta Fascina:

“Con mia moglie Marta e con mia figlia Marina c’è un rapporto fatto di amore, stima e totale fiducia: quindi, come è naturale, capita spesso di parlare di politica e i loro consigli sono preziosi. Ma la linea politica e le scelte operative di Forza Italia sono – lo ripeto – esclusivamente una mia responsabilità”.

Il rapporto con la Presidente Meloni

Infine, Berlusconi conferma il pieno appoggio alla Premier: ” Un rapporto improntato alla massima lealtà, alla stima personale, a una amicizia sincera, nella convinzione che stia facendo bene e che Forza Italia debba dare un contributo costruttivo alla buona riuscita dell’azione di governo”