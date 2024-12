Ricchi e poveri: il nuovo look e l'energia travolgente a Domenica In

Ricchi e poveri: il nuovo look e l'energia travolgente a Domenica In

Un debutto colorato e vivace

Durante la recente puntata di Domenica In, il celebre programma di Rai 1 condotto da Mara Venier, i Ricchi e Poveri hanno catturato l’attenzione del pubblico non solo per la loro musica, ma anche per il loro nuovo look audace. Angelo e Angela, storici membri del duo, hanno sfoggiato abiti coordinati che hanno suscitato