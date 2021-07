Ricciardi: “Green pass obbligatorio anche sui mezzi pubblici e nei ristoranti al chiuso”

Walter Ricciardi ha proposto di estendere l'utilizzo del green pass anche ai mezzi di trasporto pubblico e ai ristoranti al chiuso.

Secondo il consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi il green pass dovrebbe diventare obbligatorio anche per i ristoranti al chiuso e per i mezzi di trasporto pubblico come autobus e metropolitane. Si è poi schierato contro la decisione del Regno Unito di annullare le restrizioni nonostante la risalita dei contagi.

Ricciardi: “Green pass sui mezzi”

“Non possiamo obbligare le persone a vaccinarsi, però chi non lo vuole fare avrà meno opportunità o, quanto meno, dovrà eseguire un tampone antigenico ogni volta che vorrà frequentare luoghi affollati o usare i mezzi pubblici“, ha affermato l’esperto in un’intervista al Messaggero. Secondo lui estendere l’utilizzo del certificato verde è l’unica strada per tornare alla normalità, altrimenti si continueranno ad attuare chiusure che distruggeranno il paese dal punto di vista sanitario, economico e psicologico.

Il green pass, ha spiegato, da una parte incoraggia in maniera indiretta la vaccinazione mentre dall’altra consente di garantire sicurezza sanitaria nei luoghi affollati.

Quanto poi alla proposta di modificare i parametri per la classificazione dei colori delle Regioni riducendo il peso dei nuovi casi positivi e aumentando quello dei ricoveri, Ricciardi ha parlato di un principio giusto. L’importante è però fare attenzione “che non diventi solo un sotterfugio per evitare le restrizioni“.

Ricciardi sul green pass sui mezzi e sulla decisione del Regno Unito

Quanto alla scelta del governo britannico di riaprire tutto, l’esperto ha parlato di una “decisione moralmente riprovevole“. Quella di Johnson, ha continuato, è “una scelta omicida” che provocherà un enorme aumento enorme dei casi. La variante Delta buca infatti il vaccino e per questo a suo dire nel Regno Unito ci saranno moltissime persone contagiate costrette all’isolamento. Tra questi anche molti operatori sanitari che porteranno gli ospedali al collasso.