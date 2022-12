Ricercato troppo sexy, l'annuncio della polizia scatena le fan: "Vieni a nasconderti a casa mia"

La polizia ha postato la foto di un ricercato, ma le donne hanno iniziato a commentare il suo aspetto fisico, offrendosi per nasconderlo in casa.

Ricercato troppo sexy, l’annuncio della polizia scatena le fan: “Lo stiamo cercando anche noi”

La polizia ha pubblicato la foto segnaletica di un criminale, ma non ha ottenuto l’effetto sperato. Robert Rimmer, ricercato per reati legati al traffico di droga, ha conquistato tantissimi utenti, che hanno iniziato a commentare il post della polizia parlando del suo aspetto fisico. “Lo stiamo cercando anche noi” ha scritto una donna. “Se lo trovate fatemelo sapere, vorrei vederlo da vicino” ha scritto un’altra. Lo scopo di trovare l’uomo e avere informazioni sul suo conto è immediatamente passato in secondo piano, perché considerato troppo sexy.

Fan club per il ricercato: “Può venire a nascondersi in casa mia”

La polizia ha pubblicato l’annuncio chiedendo informazioni e invitando le persone a non avvicinarsi, ma hanno scatenato un vero e proprio fan club per il ricercato. “Gli ufficiali sono vogliono parlare con lui in relazione a un’indagine in corso sui reati legati alla droga nella nostra zona. Se lo vedi, o sai dov’è, per favore non avvicinarti a lui ma chiamaci immediatamente sulla nostra linea non di emergenza” si legge nell’annuncio.

“Io non avrei problemi ad avvicinarmi” ha scritto una donna. Molte donne hanno affermato di essere disposte a non dire alla polizia dove si trova se dovessero incontrarlo, per via del suo aspetto fisico. “Può venire a nascondersi in casa mia senza problemi” ha scritto un utente. “Se lo vedo, non ve lo farò sapere” ha aggiunto un altro.