Richiesta di trasparenza sui finanziatori del comitato per il No scatena polemiche

La richiesta inviata dal gabinetto del ministero ha riacceso il dibattito sul ruolo dell'Anm, sulla trasparenza delle donazioni e sulla protezione dei dati dei cittadini che sostengono il comitato 'Giusto dire No'

La recente circolare uscita dal ministero della Giustizia ha acceso un acceso dibattito pubblico: viene chiesto all’Associazione nazionale magistrati di chiarire chi ha contribuito economicamente al comitato Giusto dire No. La missiva, firmata dalla capo gabinetto, solleva questioni su trasparenza, possibili conflitti di interesse e sul confine tra controllo istituzionale e tutela della privacy dei sostenitori.

Da parte dell’Anm la posizione è inequivocabile: il comitato è stato promosso dall’associazione ma resta un soggetto giuridicamente autonomo. Sul versante politico, invece, le reazioni oscillano dalla necessità di spiegazioni fino all’accusa di tentativo di intimidazione nei confronti di magistrati e cittadini.

La richiesta del ministero e i motivi ufficiali

Nel documento indirizzato al presidente dell’Anm viene richiamata un’interrogazione parlamentare che segnala come il comitato avrebbe raccolto donazioni da «migliaia di cittadini». Il ministero chiede quindi di valutare l’opportunità di rendere pubblici gli eventuali elenchi dei finanziatori, motivando la richiesta con l’esigenza di una piena trasparenza dell’iniziativa civica.

Il timore di un conflitto

Secondo chi ha sollevato la questione, esisterebbe il rischio che magistrati iscritti all’Anm possano trovarsi a operare in casi che coinvolgono persone che hanno finanziato il comitato, generando così una potenziale forma di finanziamento indiretto dell’associazione. Questo sospetto è al centro della richiesta e spiega la sollecitazione del ministero.

La risposta dell’Anm e la difesa della privacy

Il presidente dell’Anm ha ribadito che il comitato è autonomo e che l’Associazione non gestisce direttamente elenchi di donatori. Ha inoltre sottolineato che il comitato stesso pubblica sul proprio sito lo statuto e le modalità di sottoscrizione, invitando a consultare quelle informazioni per verificare i criteri di raccolta fondi e le regole di partecipazione.

Trasparenza pubblica o tutela dei dati?

La controversia si concentra sul bilanciamento tra due esigenze legittime: da un lato la necessità di conoscere eventuali legami che possano compromettere l’imparzialità istituzionale; dall’altro la protezione dei dati personali dei cittadini che effettuano donazioni, spesso di entità modesta. L’Anm e i rappresentanti del comitato ricordano che molte sottoscrizioni sono di importo limitato e che la pubblicazione dei nomi potrebbe configurare una vera e propria schedatura dei sostenitori.

Le reazioni politiche e le accuse incrociate

Il caso ha rapidamente assunto connotati politici. Esponenti del centrosinistra hanno definito la richiesta come un atto preoccupante, paragonabile a una lista di proscrizione, mentre altri esponenti hanno invocato chiarimenti per fugare ogni sospetto di opacità. È emersa anche la critica secondo cui il tema del referendum stia diventando uno strumento per delegittimare avversari istituzionali.

Il ruolo del dibattito pubblico

Nel contesto di una campagna referendaria vivace, le tensioni tra potere esecutivo, organi della magistratura e società civile si riverberano anche sulle modalità con cui si gestiscono le informazioni sui sostenitori. Da più parti si chiede quindi una strada che concili la responsabilità istituzionale con il rispetto della libertà di partecipazione politica dei cittadini.

Trasparenza del comitato e misure pratiche

Il comitato ha reso disponibile lo statuto online e ha indicato che le donazioni possono essere fatte da cittadini privati, con limiti che escludono i soggetti con incarichi politici. Il presidente onorario ha inoltre precisato che sul sito ufficiale si trovano tutte le informazioni necessarie per verificare le modalità di sottoscrizione, con importi che vanno da piccole donazioni fino a contribuzioni più rilevanti.

Resta aperta la questione di come bilanciare il diritto all’informazione pubblica con il diritto alla riservatezza: i prossimi passi dipenderanno sia dalle valutazioni legali sul trattamento dei dati personali, sia dalle decisioni politiche e istituzionali su quale livello di trasparenza sia davvero necessario per garantire la fiducia pubblica.