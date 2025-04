Un uomo è stato accoltellato in via dell'Archeologia, nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma. È stato ricoverato in terapia intensiva.

Un’aggressione con coltello ha scosso il quartiere Tor Bella Monaca a Roma.

Un uomo è stato accoltellato ieri in via dell’Archeologia, dopo essere stato soccorso è stato ricoverato in ospedale. Le autorità indagano sulle cause dell’attacco, mentre il 45enne coinvolto si trova in terapia intensiva.

Riconosce ladra a Roma, finisce accoltellato

Ieri, un uomo è stato soccorso in via dell’Archeologia, nel quartiere Tor Bella Monaca, dopo essere stato accoltellato. Trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti di polizia, che stanno indagando sull’accaduto. Secondo quanto riferito dalla moglie della vittima, l’aggressione è avvenuta mentre si trovava in strada con la coniuge. L’uomo ha raccontato di aver riconosciuto una donna, accusata di piccoli furti nei garage della zona nei giorni precedenti.

Durante la conversazione con la donna, un uomo si sarebbe avvicinato improvvisamente e lo avrebbe colpito con un coltello prima di fuggire.

La versione della moglie della vittima è attualmente sotto esame da parte degli inquirenti. La procura della Repubblica di Roma, che sta seguendo il caso, ha avviato un’inchiesta e aperto un fascicolo per lesioni personali aggravate, per far luce sull’aggressione e sui responsabili.