Emilio Solfrizzi è un attore molto apprezzato, noto per ruoli in produzioni come “Sei Forte Maestro” e “Tutti Pazzi Per Amore”. Tuttavia, recentemente la sua presenza nel panorama mediatico è diminuita. Rispondendo a una domanda nel giornale Il Messaggero riguardo a cosa gli chiedono le persone per strada, ha condiviso: “Sì, lo sento spesso. È fastidioso. Che fine ho fatto? Anche online leggo queste cose e, in parte, mi turbano. Ma cosa significa? Sono attivo nel teatro, viaggio in lungo e in largo per l’Italia e mi diverte sempre. È vero, non sto lavorando in film o serie da un po’, ma mi considero fortunato e detesto chi si lamenta. Va tutto bene, le assicuro.”

Evoluzione della carriera

Ha anche aggiunto che è fondamentale seguire il proprio cammino e fare scelte. Se alla fine qualcuno decidesse di aprire un tabaccaio per mancanza di opportunità, deve essere pronto a spiegare onestamente la propria situazione. Recentemente ha declinato l’invito a condurre un programma preserale in TV. Avrebbe potuto diventare una versione alternativa di Flavio Insinna? “Forse c’è un po’ di rammarico, perché sarei stato bravo, ma avrei dovuto decidere tra la recitazione e la TV: penso siano due cose che non possono coesistere.”

Sentimenti di Emilio Solfrizzi

“Con la vita mi sento in debito,” ha detto. “Ho 63 anni. Da un lato, mi reputo fortunato per il mio percorso proveniente dalla Puglia, riconosciuto come positivo da molti. Dall’altro, sento di avere ancora molto da esprimere, e per questo la Rai che mi ignora e il cinema che non mi offre progetti adatti creano in me disagio.”

“Tutto ciò che ho realizzato ha avuto successo: perché non dovrei credere di poter ancora offrire il mio aiuto?”