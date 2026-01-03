Pink e il ricovero a Capodanno dopo un intervento d’urgenza: il messaggio dall’ospedale, le parole pubblicate su Instagram e il racconto della cantante sul suo stato di salute.

Il nuovo anno, per Pink, è iniziato così. Da un ospedale. Con una vistosa medicazione al collo e un sorriso che racconta del superato travaglio del ricovero d’urgenza… La cantante statunitense ha scelto Instagram per farsi vedere e parlare direttamente ai fan.

Pink e il ricovero nella notte di Capodanno: il messaggio dall’ospedale

Nessun comunicato ufficiale, nessuna nota dello staff. Solo lei, dal letto, a fare gli auguri di Buon Anno. Fonte unica: il suo profilo social.

La notte di Capodanno è stata segnata da un intervento d’urgenza. Un’operazione improvvisa, arrivata dopo forti dolori al collo che, come scrive lei stessa, la accompagnavano da tempo. Pink non entra nei dettagli medici. Non spiega cosa sia accaduto esattamente, né cosa abbia reso necessario il ricovero immediato. Dice solo quello che serve. E lo fa con la sua solita ironia: “Ho una cicatrice e due dischi in più”.

Due nuovi dischi cervicali. Un segno fisico che resta. “Un ricordo”, lo definisce, legato all’idea di prendersi cura del proprio corpo. Un corpo che, come scrive, è il mezzo che le permette di fare tutto ciò che ha valore. Una riflessione semplice, buttata lì. Senza retorica.

Le feste, intanto, si sono fermate. Per lei sì. Non per tutti. Nel post racconta che mentre era ricoverata, la sua famiglia continuava le vacanze sulla neve, facendo snowboard. Un dettaglio apparentemente marginale, ma reale. Una scena normale, che corre parallela a un letto d’ospedale. Capodanno passato così. Da sola, scrive. In una stanza d’ospedale.

Il ricovero di Pink e le parole dal post Instagram: “Lascio il dolore nel passato”

Nel messaggio pubblicato sui social, Pink allarga lo sguardo oltre l’intervento. Parla dell’anno che si chiude. E lo fa senza entusiasmo. Definisce il 2025 “complesso e faticoso”. Un anno pesante, che è felice di lasciarsi alle spalle. Non entra nei particolari, ma il senso arriva chiaro.

“Chiudo l’anno prestando attenzione al mio corpo e aggiustandolo”, scrive all’inizio del post. Una frase diretta, quasi pratica. Poi aggiunge che quella nuova cicatrice rappresenta un segno di consapevolezza. Non un incidente da dimenticare, ma qualcosa da riconoscere. Il corpo come strumento, come alleato. Anche quando si rompe.

C’è spazio anche per la solitudine. Pink la nomina, senza girarci intorno. Seduta da sola a Capodanno in una stanza d’ospedale, mentre fuori è festa. Mentre la sua famiglia è felice sulla neve. Un contrasto netto, raccontato senza lamenti. Così com’è.

Eppure, il tono non diventa mai rinunciatario. Anzi. “Lascio il dolore nel passato e scelgo di andare avanti”, scrive. Scegliere. Non subire. È questo il punto che torna più volte nel testo.

Lo sguardo è già rivolto al futuro. Pink dopo il ricovero subito non vuole lasciare scorrere troppo tempo e cita già i prossimi impegni.. tra cui un tour internazionale previsto per la primavera. Un passaggio importante, perché il recupero completo sarà fondamentale. Ma nel post non c’è paura. C’è determinazione.

“Sceglierò i pensieri positivi invece di quelli negativi. Continuerò a cercare la luce, anche mentre sperimento l’oscurità”. È la chiusura del messaggio. Sempre Instagram. Sempre parole sue.

Il Capodanno è passato così. In ospedale. Con una cicatrice in più. E la promessa, almeno per ora, di guardare avanti.