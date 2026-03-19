Riduzione accise carburanti: sconto immediato per 20 giorni

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un pacchetto di misure pensate per attenuare l’impatto del caro carburanti sui consumatori e sulle filiere produttive. Si tratta di un intervento definito temporaneo ed emergenziale, articolato in un decreto legge e in un decreto interministeriale, con effetti immediati sulla tassazione dei prodotti petroliferi. L’obiettivo dichiarato dall’esecutivo è dare un sollievo rapido alle famiglie e alle imprese, monitorando allo stesso tempo possibili distorsioni nella catena di distribuzione.

Nel comunicato di Palazzo Chigi si precisa che eventuali ulteriori iniziative saranno valutate a valle del consiglio europeo del 19 marzo. La scelta del governo è quindi temporanea e subordinata a verifiche successive: nel frattempo le misure approvate puntano a ridurre il prezzo praticato alla pompa e a sostenere settori particolarmente esposti ai rincari.

Le misure principali approvate

Il decreto introduce un taglio della tassazione su carburanti che si applicherà per venti giorni a decorrere dal 19 marzo. Come effetto diretto, il provvedimento determina una riduzione di 0,25 euro al litro per gasolio e benzina e di 0,12 euro al chilo per il GPL. Questa riduzione è pensata come uno sconto immediato alla pompa, mirato a ridurre il costo diretto per gli automobilisti.

Crediti e sostegni per i settori più colpiti

Per evitare che l’aumento dei costi energetici si trasferisca sui prezzi finali dei beni, il decreto prevede inoltre misure di supporto settoriale. È stato introdotto un credito d’imposta pari al 28% per gli autotrasportatori e del 20% per il settore ittico. Il concetto di credito d’imposta serve qui a compensare una parte dell’onere derivante dall’aumento dei costi del carburante, senza ricorrere a trasferimenti diretti di cassa, e punta a mantenere stabili i prezzi della filiera.

Obblighi di trasparenza e controlli

Per contrastare pratiche distorsive lungo la filiera di approvvigionamento e vendita, il provvedimento rafforza gli obblighi di trasparenza. Per un periodo stabilito il decreto impone la comunicazione giornaliera dei prezzi consigliati di vendita al pubblico e la trasmissione dei dati a piattaforme di monitoraggio come Mr Prezzi. Questa misura ha uno scopo doppio: aumentare la visibilità sulle dinamiche dei prezzi e rendere più rapido l’intervento delle autorità in caso di anomalie.

Sanzioni previste

La norma prevede sanzioni per la mancata trasmissione dei dati: in caso di omissione può essere applicata una multa commisurata al fatturato, stimata nell’ordine dello 0,1% del fatturato giornaliero. L’intento è disincentivare comportamenti non collaborativi e assicurare un flusso informativo costante, utile sia alle istituzioni sia ai cittadini per comprendere l’evoluzione dei prezzi.

Durata, monitoraggio e possibili sviluppi

La misura è esplicitamente limitata nel tempo e pensata come intervento di contenimento immediato: il taglio delle accise vale per venti giorni a partire dal 19 marzo, mentre gli obblighi di comunicazione potranno avere una durata diversa stabilita dal decreto. Il governo ha annunciato che valuterà ulteriori interventi dopo il confronto europeo del 19 marzo, lasciando aperta la possibilità di proroghe o di misure aggiuntive in base all’andamento dei mercati internazionali e alle decisioni comunitarie.

Impatto atteso e considerazioni finali

Nel breve termine l’effetto più immediato sarà una riduzione del prezzo alla pompa stimata nelle cifre sopra indicate; a medio termine l’esito dipenderà dall’adesione delle compagnie e dalla capacità di evitare trasferimenti non desiderati dei costi sui consumatori. Il pacchetto combina misure fiscali, crediti d’imposta e obblighi di trasparenza, con l’intento di contenere l’inflazione energetica e sostenere settori strategici come il trasporto e la pesca. Resta però centrale il monitoraggio: le autorità dovranno verificare che lo sconto sia effettivamente recepito alla pompa e che il supporto settoriale non generi effetti collaterali.