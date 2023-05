Il governo cerca l’approvazione del Parlamento riguardo le oltre seicento proposte di modifica presentate: al vaglio anche riforma del fisco, Superbollo e F24. Ecco come potrebbero cambiare.

Mini flat-tax

Tra gli emendamenti depositati dalla maggioranza lo scorso 25 maggio, ci sono le proposte di eliminazione del Superbollo auto e introduzione di alcune semplificazioni fiscali rivolte ai professionisti (tra le altre, la rateizzazione dell’acconto di novembre all’anno successivo e la mini flat-tax estesa a società di persone e studi associati per under 35). L’opposizione, più radicale, richiede l’eliminazione dei regimi speciali e sostitutivi – tra i quali la flat tax e la flat tax incrementale –, la riforma del catasto che tenga conto dei valori di mercato degli immobili e la sostituzione del concordato preventivo con la precompilazione delle dichiarazioni fiscali.

Superbollo e F24, cosa cambia

La cancellazione del Superbollo sulle auto, ovvero l’addizionale erariale al bollo in vigore dal 2011 che riguarda le vetture che superano una determinata soglia di kilowattora, si legherebbe all’aumento degli anni di anzianità del veicolo: a venti anni dalla data di costruzione dell’automobile, basta tassa extra. La proposta presentata è quella di abolire il Superbollo dall’1 gennaio 2037. Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo del modello F24 come mezzo di pagamento unico per tutti i versamenti (tributi, contributi, sanzioni ecc.), la proposta di modifica prevede che l’F24 possa essere usato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, in sostituzione dei bollettini postali.