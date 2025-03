Un disegno di legge per garantire la sicurezza dei bambini in situazioni di violenza domestica

La proposta di riforma dell’affidamento condiviso

Il tema dell’affidamento condiviso dei figli minori in situazioni di violenza familiare è tornato al centro del dibattito politico italiano. Il segretario dell’Udc, Lorenzo Cesa, ha presentato un disegno di legge che mira a riformare la normativa attuale, proponendo di affidare i minori esclusivamente al genitore maltrattato. Questa iniziativa si propone di proteggere i bambini da situazioni di rischio e di garantire loro un ambiente sicuro, lontano da possibili abusi.

Le implicazioni della riforma

La riforma proposta non è solo una questione legale, ma tocca anche aspetti sociali e psicologici. La violenza domestica ha effetti devastanti sui minori, che possono subire traumi a lungo termine. Affidare i bambini al genitore maltrattato significa riconoscere la gravità della situazione e agire per il loro benessere. Inoltre, la legge potrebbe incentivare le vittime a denunciare gli abusi, sapendo che il sistema giuridico le sostiene e protegge.

Il contesto attuale e le sfide da affrontare

Attualmente, la legge sull’affidamento condiviso non prevede misure specifiche per i casi di violenza domestica, lasciando spesso i minori esposti a contatti pericolosi con il genitore violento. Questa lacuna normativa ha portato a situazioni inaccettabili, dove i diritti dei bambini non sono stati adeguatamente tutelati. La proposta di Cesa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la protezione dei minori e la lotta contro la violenza di genere, ma dovrà affrontare sfide significative per diventare realtà.