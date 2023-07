Sfatati i falsi miti contro le punture di zanzara, ecco una soluzione da mettere in atto nella fase della cura: a base di limone, ecco come preparare in casa la composizione che allevia il prurito

Estate vuol dire zanzare. Ogni anno con l’arrivo della bella stagione tornano anche quei fastidiosissimi insetti che si attaccano alla pelle in modo silenzioso e finiscono per cause insopportabili pruriti (e ferite) che durano giorni. Rimedi? Ci sono falsi miti ormai sfatati su come allontanare le zanzare, storie che insegnano come rendere la pelle amara o cose del genere. Se non funziona però la difesa, non vuol dire che dobbiamo arrenderci: possiamo sempre intervenire al meglio nella fase della cura. Ecco come.

Sia in casa che fuori

Il limone che abbiamo quasi sempre in frigorifero per mille usi può tornarci utile anche contro le punture di zanzara: al naturale bastano poche gocce sopra la puntura per evitare qualsiasi fastidio. L’importante però è che si agisca tempestivamente. Questa prima soluzione pertanto va bene nel caso in cui ci troviamo in casa. Se invece ci troviamo fuori, per una cena o una passeggiata serale, potrebbe essere meno facile intervenire. Potrebbe. La soluzione c’è, ed è fatta in casa: si tratta di una particolare composizione da tenere sempre in borsetta.

La preparazione

Gli ingredienti sono pochi e facili da reperire: due bicchieri d’acqua, sale, tre limoni e due foglie di salvia. Come usarli: tagliare i limoni e metà, mettere in un pentolino i due bicchieri d’acqua, il sale e spremere all’interno i limoni. Aggiungere all’acqua il restante degli agrumi insieme alle foglie di salvia. Far bollire per dieci minuti e poi filtrare e far raffreddare. Una volta che il liquido sarà freddo, versarlo in una bottiglietta di vetro. Infine, lasciare la soluzione per due giorni esposta al sole. Il gioco è fatto.