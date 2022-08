Rinoplastica “fai da te” seguendo un tutorial su YouTube: uomo in ospedale

Uomo in ospedale dopo aver tentato di fare una rinoplastica fai da te

Rifarsi il naso sta diventando una pratica sempre più comune in tutto il mondo, i costi per le operazioni chirurgiche stanno scendendo e la loro accuratezza migliora ogni giorno di più. Ma cosa succede quando non ci si può permettere un’operazione costosa, ma non si vuole rinunciare al proprio ritocchino? Lo ha scoperto sulla sua pelle un uomo proveniente dal Brasile, che ha tentato di rifarsi il naso da solo in casa propria, una facile soluzione fai da te per cui l’uomo ha usato un tutorial di YouTube che proponeva l’intervento mediante una super colla.

Rinoplastica fai da te: i medici basiti

A scanso di equivoci la Società Brasiliana di Chirurgia Plastica è voluta intervenire sul caso ribadendo che la rinoplastica, com’è naturale che sia deve essere fatta solo e soltanto da medici qualificati. In questo caso non è successo nulla di irrimediabile, ma i pericoli riguardanti questi casi sono molti; il paziente ha ammesso di aver visto un tutorial sul web, ha utilizzato prodotti facilmente accessibili come un disinfettante e un anestetico veterinario, poi ha concluso usando garze e super colla per riuscire a chiudere la ferita.

Per fortuna dell’uomo sia il reparto di salute mentale che quello di chirurgia plastica hanno optato per dimetterlo, ma è chiaro che dovrà ripresentarsi nelle prossime settimane perché questo tipo di ferita è di quelli da tenere sotto stretto controllo per evitare che si infetti causando ulteriori danni.