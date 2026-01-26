La strage di Crans-Montana continua a tenere banco sui giornali e se è sempre costante il monitoraggio delle vittime italiane ricoverate all’ospedale Niguarda di Milano, in altre sedi si valuta più concretamente a come risarcire le persone coinvolte nel disastro sia le vittime e quindi i loro familiari che le persone che fortunatamente sono sopravvissute.

Il risarcimento e l’impatto della tragedia sulle famiglie colpite

Il risarcimento dei danni causati dalla strage di Crans-Montana è inquantificabile a livello di sentimenti perché i ragazzi che non ce l’hanno fatta non potranno più tornare indietro e ciò per i genitori è davvero difficile da sostenere.

Tuttavia si può fare già una prima stima dei costi di questo evento per la sanità svizzera. Come dichiarato da Pascal Pichonnaz, professore di diritto privato all’Università di Friburgo, al giornale Le Nouvelliste, notizia poi riportata da The Social Post il solo costo in sanità oscilla tra i 650 mila e l’1,6 milioni di Franchi.

Bisogna anche poi valutare il tema della perdita di reddito, poiché molti dei ragazzi sopravvissuti non potranno avere una vita lavorativa, stimando una perdita di 100.000 Franchi all’anno l’impatto andrebbe a quantificarsi in 400-450 milioni di Franchi.

600 milioni-1 miliardo di Franchi, la richiesta della parte civile

Inglobando tutti i costi processuali la parte civile ha optato per una spesa che si aggirerebbe tra i 600 milioni ed il miliardo di Franchi Svizzeri.

Il processo penale sarà lungo e complicato ed una prima stima ne vede la risoluzione tra 10-15 anni. Un tempo lungo che rende ancora più presente e duraturo il dolore, anche se un dolore di questo tipo non svanirà mai.

Vi è la possibilità di un accordo stragiudiziale, a cui ci si potrebbe appellare in ricorso, ciò avanzerebbe notevolmente le tempistiche di pagamento.