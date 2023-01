Risata di Fedez sul caso Emanuela Orlandi, il fratello: "Sono dispiaciuto"

Fedez è finito al centro della polemica dopo una risata decisamente fuori luogo nel suo podcast Muschio Selvaggio, mentre si parlava del caso Orlandi.

Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, ha commentato l’accaduto.

Risata di Fedez sul caso Emanuela Orlandi

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, ha commentato la risata di Fedez durante la diretta del podcast Muschio Selvaggio. Si parlava della scomparsa della giovane da Città del Vaticano, alla presenza di Gianluigi Nuzzi, quando il rapper si è lasciato andare ad una risata decisamente fuori luogo. “Comunque, possiamo dirlo? Non l’hanno mai trovata. La stanno ancora cercando” ha dichiarato, per poi scoppiare a ridere.

Un atteggiamento che ha fatto discutere e che ha ferito Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, che non ha mai perso la speranza di scoprire la verità sulla scomparsa di sua sorella, che ha lasciato l’Italia con il fiato sospeso. Un intervento che ha scatenato un’accesa polemica. “Questo è black humor. Il black humor è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista” ha subito commentato Gianluigi Nuzzi. “Scusami, mi faceva troppo ridere.

Ma non fa ridere” ha concluso Fedez.

Il commento di Pietro Orlandi

“Sono felice che in una trasmissione così seguita abbia trovato spazio la questione di mia sorella, è importante che al di là della risata se ne sia parlato, e per questo lo ringrazio. Però non posso negare che mi è dispiaciuto sentir ridere alla frase ‘la stanno ancora cercando’, visto che sono quarant’anni che sto facendo questo. Dai, lo perdoniamo” ha dichiarato Pietro Orlandi, commentando quanto accaduto in un’intervista per il magazine MOW.

“In tanti anni ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto (me lo auguro). Si tratta semplicemente di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale” ha aggiunto l’uomo.