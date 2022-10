Il blitz di un furgone nero da cui sono sbucati uomini armati e rissa fuori da un bar di Treviso: morto 45enne accoltellato a una gamba, 5 feriti

Terribile rissa fuori da un bar di Treviso con esito infausto: è morto un 45enne accoltellato a una gamba e ci sono 5 feriti. Terribile bilancio dell’esplosione di violenza per un regolamento di conti in Viale 4 Novembre, all’esterno del bar cinese “La Musa”.

Tutto è accaduto nella serata del 12 ottobre quando si sono scontrati due gruppi balcanici, romeni e kosovari, circa 20 persone in tutto.

Rissa fuori da un bar, morto 45enne

Non si conoscono le cause di quella rissa finita con un omicidio ma l’esito è stato tragico: alla fine di quella spedizione punitiva sul terreno è rimasto un 45enne di origine kosovara, ferito mortalmente ad una gamba. Gli inquirenti che sono giunti sul posto assieme ai soccorritori del Suem hanno trovato in terra sangue, pezzi di bastoni mazze e tirapugni.

Il blitz del furgone nero pieno di armati

Pare che ad un certo punto un furgone nero sia arrivato davanti al bar e si sarebbe fermato dall’altro lato della strada. All’improvviso dal mezzo sono sbucati aggressori armati di coltelli, bastoni e cinghie. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118. I media spiegano che sul grave episodio indaga la squadra mobile di Treviso, coordinata dalla dirigente Immacolata Benvenuto. Nel corso della notte alcuni dei protagonisti della rissa sono stati fermati e portati in questura.

Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri, con gli inquirenti che stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.