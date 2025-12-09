Rissa tra giovani a Maniago: grave ferita per una ragazza

Un episodio di violenza ha scosso la tranquilla cittadina di Maniago, situata in provincia di Pordenone. Una giovane di appena 25 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di una lite tra due gruppi di ragazzi, il cui conflitto è scoppiato per una questione banale: la richiesta di una sigaretta. La situazione, inizialmente sembrata risolversi senza problemi, ha preso una piega drammatica, culminando in un accoltellamento.

Dettagli dell’incidente

La lite si è verificata intorno alle 19, quando i due gruppi, composti da giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, si sono incontrati nella piazza principale della città. Secondo una ricostruzione fornita dai Carabinieri, un giovane del primo gruppo si è avvicinato a un gruppo di ragazze, tra cui si trovava la vittima, per chiedere una sigaretta. Dopo un iniziale rifiuto, è scoppiata una discussione che, sebbene sembrasse essersi placata, ha ripreso vigore poco dopo nei pressi della stazione ferroviaria.

La dinamica della lite

Nonostante l’assenza di testimoni diretti, il confronto tra i due gruppi è rapidamente degenerato. In un momento di escalation, uno dei partecipanti ha estratto un coltello svizzero, infliggendo un colpo alla giovane. La ferita, che ha colpito l’interno della coscia sinistra, ha richiesto immediatamente l’intervento dei soccorsi. La squadra della Sores è giunta rapidamente sul posto e ha trasportato la ragazza all’ospedale di Pordenone.

Condizioni della vittima e indagini in corso

Le condizioni della giovane, sebbene gravi, non destano preoccupazioni per la sua vita. Attualmente è cosciente e in grado di collaborare con i medici e le forze dell’ordine. Durante la lite, anche il fidanzato della vittima e un giovane del gruppo avversario hanno riportato ferite superficiali alle mani, che sono state curate sul posto.

Il profilo dei coinvolti e le indagini

Le indagini sono in corso. I Carabinieri di Spilimbergo e Maniago stanno analizzando i dettagli dell’accaduto. Il giovane accusato di aver inferto il colpo sembra essersi allontanato rapidamente dalla scena, complicando la sua identificazione. Gli inquirenti hanno sequestrato il coltello utilizzato nell’aggressione e stanno cercando di ricostruire la dinamica della lite per stabilire eventuali responsabilità penali.

Questo episodio evidenzia come anche motivazioni apparentemente futili possano sfociare in atti di violenza inaccettabili. La comunità di Maniago è profondamente scossa da questo evento, che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle relazioni tra i giovani della zona. È fondamentale riflettere sull’importanza della comunicazione e del dialogo per prevenire il ripetersi di situazioni simili in futuro.