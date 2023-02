La gara di danza Msp Dance Cup, che si tiene a Guidonia, in provincia di Roma, dedicata ai bambini e agli adolescenti, si è trasformata in un incubo, che ha visto l’intervento delle forze dell’ordine per una rissa tra mamme.

Rissa tra mamme alla gara di danza: intervenuti carabinieri e polizia

La gara di danza Msp Dance Cup, che si tiene a Guidonia, in provincia di Roma, è stata sospesa per l’intervento di polizia e carabinieri, chiamati a sedare una rissa tra genitori. Due coppie si sono scontrate a causa dei posti e solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha riportato la calma. Per capire le motivazioni bisogna fare un passo indietro. L’organizzazione non aveva pianificato le molte adesioni di partecipanti, sia per quanto riguarda gli atleti che i genitori, i parenti e gli amici, che hanno potuto assistere a scaglioni, per l’assenza di posti per tutti, dopo aver anche pagato il biglietto.

La struttura non era attrezzata adeguatamente.

La rissa tra genitori

La giornata era partita con il piede sbagliato, finendo ancora peggio, a causa dell’assenza dei posti, del parcheggio e delle ore di attesa per un solo caffè. La tensione è finita per scatenare una rissa. Una coppia di genitori che doveva assistere alla competizione, appena ha visto due posti liberi sugli spalti, si è fiondata a sedersi, spostando le giacche appoggiate sui sedili.

Quando sono arrivati i proprietari si è scatenata la rissa. Qualcuno ha chiamato carabinieri e polizia che hanno sedato la rissa e diviso le mamme, sospendendo la gara. Qualcuno ha dovuto anche chiamare il carro attrezzi in quanto impossibilitato ad uscire con l’auto dal parcheggio.