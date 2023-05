Ristorante stellato obbliga i bambini a stare seduti a tavola durante tutto il pasto: la polemica sui social

Educazione o esagerazione? Un ristorante stellato spagnolo obbliga bimbi sotto i 12 anni a rimanere seduti a tavola per tutta la durata del pasto. Sul web è scoppiata la polemica.

La polemica di un padre di famiglia

O Fragón si trova a Fisterra, nell’estremo ovest della Galizia in Spagna, ed è segnalato da anni sulla Guida Michelin. Il proprietario del locale ha detto senza peli sulla lingua: «I bambini sotto i 12 anni devono restare sempre a tavola accompagnati dai genitori, se così non fosse bisognerebbe ripensare alla prenotazione», frase che ha scatenato decine di persone sul web contro di lui. Ecco come è iniziata. Un signore intenzionato ad andare a cena ha posto il problema su Twitter, polemizzando con le regole imposte dallo stellato: «Ho due figli. Sono andato a prenotare in un noto ristorante della Costa da Morte. Leggo sul web: ‘I bambini sotto i 12 anni devono rimanere seduti durante tutto il pasto. Se venite con i bambini chiamate prima di prenotare’. Ditemi voi, dissuasivo, intimidatorio o discriminatorio?».

Gli altri commenti su Twitter

Tantissimi i commenti al tweet dell’uomo. Se qualcuno ha tentato di difendere il proprietario del ristorante giustificando la sua richiesta con il pretesto(?) della sicurezza – O Fragón è in mezzo alla natura e i bambini lasciati giocare all’aria aperta potrebbero perdersi nel bosco –, c’è chi senza giri di parole ha senz’altro toccato il nodo del problema, ovvero che i bambini all’interno di un ristorante, che sia stellato o meno, se non restano a tavola disturbano gli altri commensali.