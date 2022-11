Ristoratore 64enne rapinato nel suo locale: poco dopo accusa un malore e muore

Ristoratore 64enne rapinato nel suo locale: poco dopo accusa un malore dopo aver visto il socio ferito con un paletto dal malvivente e muore

Tragedia in provincia di Viareggio, dove un ristoratore 64enne viene rapinato nel suo locale e poco dopo accusa un malore e muore. Il 64enne Alberto Biancalana è spirato dopo il ricovero innescato dalla paura per il blitz all’Elefante Marino, il locale di cui era co-titolare a Torre del Lago.

Tutto è accaduto nella serata di giovedì 10 novembre, con un tentativo di rapina intorno alla mezzanotte che è costato la vita ad Alberto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era all’interno del locale quando “uno i più malviventi sono entrati in azione” ed il 64enne si è poi sentito male. I soccorritori del 118 sono arrivati a razzo ma Alberto era già in arresto cardiaco. L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’Opa di Massa dove però è arrivato morto.

L’irruzione e la ferita al socio della vittima

Sul crimine che ha innescato la tragedia indagano i carabinieri che hanno anche effettuato dei rilievi in viale Europa. Ci sono testimonianze che dicono come un “cittadino marocchino” pare sia entrato nel locale in forte stato di agitazione minacciando i due proprietari e pretendendo che “gli venissero consegnate sigarette e somministrati alcolici”. Di fronte al rifiuto dei titolari l’uomo ha colpito con un paletto di legno il socio di Biancalana ferendolo ed Alberto ha avuto il malore fatale.