Risultati elezioni 2023, lo spoglio: centrodestra avanti ovunque tranne che a Vicenza

Il centrodestra sorride dopo questa tornata delle elezioni amministrative. Lo schieramento Meloni-Salvini-Berlusoni è primo quasi ovunque. Grossa disfatta invece per il centrosinistra e per Elly Schlein, che s’afferma soltanto a Vicenza.

Trionfo centrodestra, disfatta Schlein. Meloni: “È un premio per il nostro buon governo“

Il centrodestra vince le elezioni comunali 2023 nei capoluoghi. Lo schieramento di Meloni & Co conquista le poltrone a Latina, Ancona e Brindisi, confermandosi inoltre a Sondrio, Treviso, Imperia, Massa, Pisa e Siena. Il centrosinistra strappa soltanto Vicenza, confermando poi al primo turno i sindaci di Brescia e Teramo.

Cosa sta accadendo invece in Sicilia? A Catania sette erano i candidati a sindaco, ma per il momento pare che a spuntarla sarà il candidato del centrodestra Enrico Trantino. A Trapani invece le proiezioni vedono in testa il sindaco uscente Giacomo Tranchida, centrosinistra, ma probabilmente si finirà al ballottaggio.

Possibile ballottaggio anche a Siracusa, dove avanti c’è Ferdinando Messina, su cui ha puntato il centrodestra. A Ragusa invece si va verso la rielezione di Giuseppe Cassì, che al primo mandato venne eletto con Fratelli d’Italia. Stavolta ha invece puntato su liste civiche.

In Sardegna sono soltanto due i comuni, superiori a 15mila abitanti, chiamati al voto: ad Assemini affluenza ai minimi, dove meno di uno su due s’è diretto alle urne. Si va verso il ballottaggio, con avanti il centrista Mario Puddu. A Iglesias invece starebbe trionfando il candidato PD Mauro Usai.

Meloni: “Non esistono più roccaforti“

“Il centrodestra vince queste elezioni Amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento e la sua forza. A tutti i sindaci i miei auguri di buon lavoro“, questo il primo commento della premier Giorgia Meloni, che aggiunge: “Un premio al nostro buon governo. Vittoria ad Ancona? Un risultato storico, non ci sono più le le roccaforti“.

“Un ottimo effetto Schlein“, ironizza poi Salvini, “Vinciamo in tutta Italia“, ha esultato invece Tajani. Nel centrosinistra invece è in corso la segreteria politica del Partito Democratico: convocazione da parte di Elly Schlein per analizzare i risultati delle amministrative.